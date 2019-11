Black Friday Amazon : Haut-Parleurs Logitech Z623 Certifié THX, Dolby & DTS a moins de 70€

Du Logitech pour le Black Friday

Un rapport qualité/prix imbattable grâce au Black Friday

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leRéputé pour ces multiples gammes de périphériques informatiques et ces produits de grande qualité, il aurait été étonnant de ne pas voir quelques références du fabricant suisse profiter d'un prix sacrifié lors de ce Black Friday !Affichant un tarif quasiment divisé par deux, Amazon risque fort de faire quelques heureux avec ce système 2.1 Logitech Z623. Certifié THX, ces deux haut-parleurs et leur caisson de basse offrent une immersion idéale pour regarder vos films et séries préférés, mais aussi pour jouer à vos jeux vidéo si jamais vous n'utilisez pas un casque gaming !Compatible avec la plupart des appareils grâce à sa connectique (entrées RCA et 3.5mm, prise casque), ce système comprenant un caisson de basse et deux haut-parleurs satellites, est capable de produire un puissant son, jusqu'à 400 W. Le caisson de basse affiche d'ailleurs à lui seul une puissance de 130 W.Outre la technologie THX, le Z623 est également certifié par les normes DTS et Dolby. S'il ne s'agit que d'un simple système 2.1, le son n'en demeure pas moins très satisfaisant, surtout si l'on prend en compte le prix mini auquel il est proposé.Parmi ses points forts, on retrouve également une simplicité d'utilisation déconcertante : installez, connectez, puis pressez le bouton d'allumage, et c'est tout ! Les commandes intégrées sur le haut-parleur droit restent assez basiques, vous permettant simplement de régler volume et graves.Finalement, restituant un son précis, détaillé, immersif et puissant, ce combo enceintes/caisson est très convaincant, aussi bien pour être connecté sur TV que pour écouter de la musique et jouer sur une console ; ne lui manquerait plus qu'une petite télécommande pour frôler la perfection ! En bref, une belle offre Black Friday à ne pas manquer.