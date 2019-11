Black Friday 2019 Amazon : promo sur les tensiomètres, les montres et les balances connectées Withings

La santé à l'honneur chez Amazon

Plus de 30% de réduction chez Withings

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lePour la Black Friday Week, Withings met en avant ses meilleurs objets connectés dédiés à la santé chez Amazon . La sélection est très large, nul doute que vous y trouverez votre bonheur. Les réductions de prix vont jusqu'à -30%, ce qui n'est pas négligeable. Bien entendu, vous pourrez profiter des avantages Amazon Prime comme - entre autres - la livraison rapide gratuite si vous êtes abonné au programme de fidélité du site américain.Comme vous le savez certainement, on vous recommande chaudement les appareils connectés de Withings. La marque française possède un réel savoir-faire dans la conception d'objets dédiés à la santé, que ce soit avec ses montres Steel HR et Move ou ses tensiomètres et autres capteurs de sommeil. L'ensemble est soutenu par une application de qualité bénéficiant d'un suivi régulier.On peut parfois reprocher à Withings ses tarifs élevés. Mais avec le Black Friday, jamais ils ne descendent si bas. On trouve ainsi la très efficace montre Steel HR Sport à 139€ au lieu de 199€. La balance connectée Body Cardio s'affiche quant à elle à 104€ seulement au lieu de 149€. N'oublions pas non plus l'excellent thermomètre Withings Thermo exceptionnellement affiché à moins de 70€.Tous ces appareils forment un écosystème complet qui permet de suivre de près l'évolution de votre santé. L'ensemble est compatible avec les smartphones Android et iOS. Le succès de la formule repose sur une utilisation hyper-simple qui saura séduire tous les utilisateurs, qu'ils soient amateurs de tech ou non.N'hésitez pas à foncer sur les promos Withings du Black Friday. La marque baisse rarement ses prix à un niveau aussi bas, il serait dommage de passer à côté !