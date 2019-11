Black Friday 2019 : les offres irrésistibles ce dimanche chez Amazon et Cdiscount

Black Friday Week : coup d'envoi des bons plans High-Tech !

Mise à jour des bons plans Black Friday : dimanche 24 novembre à 06h37

Toutes les promotions chez Amazon

Toutes les promotions Apple

Toutes les promotions sur les smartphones & tablettes

Les promotions sur les PC & Mac

Les promotions sur les périphériques PC

Les promotions sur SSD et stockage

Les consoles & jeux vidéo en réduction

Les Smart TV en réduction

Promotions sur les casques audio et écouteurs

Bons plans forfaits mobiles

Bons plans VPN

Un Black Friday avant l'heure ?

Quand Amazon prend les rênes du Black Friday

Cdiscount, un potentiel challenger ?

Rappelons que nous avons entamé la Black Friday Week depuis vendredi et que les enseignes ont ligne ont déjà dégainé de nombreuses promotions sur ces 2 journées intenses en bons plans. Parmi les nombreux produits déjà disponibles à prix cassés, nous avons sélectionné des offres sur les smartphones, les ordinateurs, les jeux vidéo, les SSD et disques durs sans oublier les smart TV. On retrouvera les marques Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Bose et même Dyson pour les aspirateurs au meilleur prix.Si vous voulez accéder aux rubriques promotionnelles Black Friday des e-commerçants, il suffit de cliquer sur les liens ci-dessous :Cette deuxième journée du weekend est marquée par des réductions jusqu'à -40% sur certains produits dans les linéaires virtuels des e-commerçants.Découvrez tous les bons plans Amazon pour laRendez-vous cette fois sur les promotions en cours sur les produits de la marque à la pomme.Ne manquez pas les premières offres sur les smartphones flaghships ou de moyen de gamme ainsi que sur les tablettes Huawei.Besoin de vous équiper, ou simplement de faire plaisir à un proche, ne manquez pas cette sélection!Retrouvez les meilleurs bons plans sur les souris, les claviers ou encore les barrettes de mémoire RAM. Notez que cette liste devrait s'allonger considérablement dans le courant de la semaine.Besoin de beaucoup de stockage sur votre PC ou votre Mac ? De nombreux bons plans sont disponibles Crucial, Samsung et Sandisk.Les enseignes en ligne n'ont pas oublié les fans de gaming avec déjà les premières promotions sur les pack consoles Nintendo, Xbox et PlayStation.Une TV haut de gamme à prix cassé, ça vous intéresse ? Les premières réductions sur un large choix de TV ont déjà débarqué, nous avons regroupé les meilleures d'entre-elles.On ne saurait proposer une sélection High-Tech sans proposer des casques et écouteurs. Voici les offres qui nous ont marqué sur cette catégorie de produits pour finir cette sélection Black Friday.Pour le Black Friday, profitez des promotions sur les forfaits mobile illimités et sans engagement. Voici notre sélection des offres les plus intéressantes.Côté services en ligne, les VPN s'affichent aussi en promotion. N'attendez plus pour surfer en toute sécurité sans vous ruiner !Vous avez surement remarqué que les enseignes ont ligne n'ont pas attendu le Black Friday (officiellement le vendredi 29 novembre) pour démarrer la saison des promotions. Bon nombre d'entre elles ont même jugé utiles de démarrer les hostilités dès le vendredi 22 novembre, appelée désormais la Black Friday Week, pour vous offrir 1 semaine de réduction en continu.Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Rakuten pour ne citer qu'eux ont déjà garni leurs linéaires virtuels d'un grand nombre de références en réduction mais comme toujours les stocks ne sont pas inépuisables... Il vous faudra être particulièrement réactifs pour ne pas manquer les meilleures offres et dégainer rapidement votre moyen de paiement. D'autant que de nombreuses marques pourraient être particulièrement prisées dès le début de la semaine, on pense bien entendu à Apple, Samsung pour les smartphones, Sony pour les TV ou Bose pour l'audio.L'apothéose de cette Black Friday Week sera donc le dernier vendredi de novembre qui devrait voir les records de vente s'envoler encore une nouvelle fois. Tradition venue des Etats-Unis, cet événement shopping a trouvé son public en Europe et en France et est désormais le rendez-vous immanquable pour acheter ses cadeaux de Noël au meilleur prix. Certains préférons attendre les soldes d'hiver (en janvier) mais tous s'accordent à dire année après année que le Black Friday est devenu incontournable. Rendez-vous le vendredi 28 novembre pour en avoir le cœur net !Vous l'aurez compris, cette Black Friday Week démarre très fort et nous promet un Black Friday mémorable. Véritable échauffement avant le jour J, cet événement avant l'événement permet aux e-commerçants de prendre la température et surtout, de la faire monter jour après jour jusqu'au vendredi 29 novembre. Dans cette bagarre commerciale, le géant de l'e-commerce américain Amazon semble bien avoir pris une longueur d'avance.C'est avant tout grâce à son catalogue de produits très vaste et des prix agressifs qu'Amazon arrive à prendre de l'avance sur ces concurrents. En proposant les produits les plus convoités et les marques de renom comme Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ou encore Dyson, Amazon s'assure de toucher un maximum d'internautes durant cette période intense. Ainsi chaque année, Amazon intensifie ses efforts pour proposer toujours plus de bonnes affaires et cette année ne devrait pas déroger à la règle.Cocorico ! SI la puissance d'Amazon se fait ressentir depuis le début de cette Black Friday Week, n'en n'oublions pas pour autant Cdiscount qui attaque également très fort. Dès le vendredi 22 novembre, le site de vente en ligne bordelais a fait pleuvoir les promotions sur l'ensemble de son site. Là-aussi, nous avons eu la surprise de tomber sur des bons plans digne d'un Black Friday, notamment sur le high-tech. Un signe fort envoyé par Cdiscount qui compte bien rivaliser face aux concurrents comme Amazon, Fnac, Darty ou encore Rakuten.On ne peut donc que vous conseiller de garder un oeil sur Cdiscount et ses milliers de promotions qui apparaissent chaque jour. Et si vous êtes perdu face à la jungle des bonnes affaires, comptez sur nous pour vous partager les top deals du jour !