Black Friday Fnac : GoPro Hero + drone R'Bird DM240 à 99,99€ au lieu de 229,99€

Deux cent euros de réduction pour mieux se lancer dans la conduite d'un drone

R'Bird DM240 : une excellente option en entrée de gamme

La Fnac propose régulièrement des packs d'objets tech ou jeux vidéo . Pour ce Black Friday, le distributeur français propose un bundle parfait pour les amateurs de vidéos aériennes par drones avec le R'Bird Black Master DM240 dans sa version drone. Ce quadricoptère est le modèle d'entrée de gamme parfait avec son autonomie d'une quinzaine de minutes et sa distance maximale de 150 mètres.Il fait surtout partie des rares drones vendus à ce prix capables d'accueillir des caméras d'action. En l'occurrence, dans ce pack, une GoPro Hero, caméra équipée d'un capteur de 8 Mpx, vendue avec un écran tactile et haut-parleur intégré.Malgré une autonomie limitée, les avis sur le R'Bird DM240 témoignent d'une bol stabilité en vol grâce à un gyroscope à six axes. Il est par ailleurs équipés de fonctions atterrissage et décollage automatique et de trois vitesses sélectionnables. Côté vitesse, son pic se limite à 12,5 kilomètres à l'heure. Il peut aussi effectuer des flips à 360 degrés. Vendu avec quatre hélices rechargeables et quatre protections incluses, le R'Bird DM240 met 120 minutes à se recharger.La GoPro Hero vendue dans ce bundle est équipée de fonctions WiFi et Bluetooth intégrés, mais aussi d'un microphone et d'une fonction de découpage vidéo. Elle prend en charge les cartes microSD au moins de classe 10 ou UHS-I jusqu'à 64 Go. Elle vous permettra de réaliser des vidéos en 1080p60 grâce à une résolution de capteur de 8 MPx.En somme, ce blundle Fnac GoPro Hero et drone R'Bird DM240 est une bonne entrée de gamme au monde de la vidéo par drone. Un rapport qualité/prix qui conviendra aux adultes ou aux adolescents curieux de s'initier. Offre disponible jusqu'au 2 décembre.