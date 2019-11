Pack Fnac Xbox One S : 2 manettes + 5 jeux dont Star Wars Jedi Fallen Order à 299,99€

Xbox, number One sur les petits prix

Pour vous occuper cet hiver

La Fnac s'occupe de cette promotion via un bundle fait maison. L'enseigne française offre la livraison à domicile pour tous les acheteurs ainsi que 4 mois d'abonnement à la plateforme de streaming Deezer. De plus, si vous achetez un siège gaming simultanément, une remise de 10% sera automatiquement appliquée. Notez que ce pack est uniquement disponible en précommande pour l'instant. La sortie est programmée au 5 décembre 2019. Cependant, vous verrez que ça vaut le coup d'attendre un peu...Ainsi, ce bundle renferme une console Xbox One S équipée d'un disque dur 1 To. La machine de Microsoft possède un lecteur Blu-ray 4K pour les films et la technologie HDR est également de la partie. Un support vertical est offert. Deux manettes officielles figurent aussi sur la liste. Vous aurez vraiment tout l'équipement nécessaire pour jouer seul ou à plusieurs aux jeux qui sont présents via cette offre.Il faut bien admettre que la Fnac a pensé à tout. En effet, pas moins de 5 jeux sont inclus dans ce pack. Des titres assez récents sont à l'ordre du jour. Ainsi, vous aurez accès à une copie physique de Star Wars Jedi: Fallen Order mais aussi deet Red Dead Redemption 2 . Du très très lourd ! Ce n'est pas terminé puisqu'un abonnement de 3 mois au Xbox Live Gold (pour jouer en ligne et accéder à des jeux gratuits) est offert au passage.Bref, il s'agit tout simplement du pack ultime pour tous les joueurs qui aimeraient avoir une nouvelle console à Noël. Vous trouverez difficilement mieux ailleurs tant le contenu est généreux. Les longues soirées hivernales passeront à la vitesse de l'éclair !