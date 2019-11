Black Friday 2019 : le top des offres Amazon et Cdiscount

Black Friday Week : les meilleurs bons plans et promotions du jour !

Mise à jour des bons plans Black Friday : samedi 23 novembre à 06h37

Une Black Friday Week aux airs de Black Friday

Les ruptures de stocks, info ou intox ?

La Black Friday Week est officiellement lancée depuis vendredi et les e-commerçants (Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Rakuten...) ont décidé de sortir l'artillerie lourde. Au programme, des milliers d'offres incontournables envahissent les linéaires numériques des sites de vente en ligne. Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Bose et même Dyson, les marques les plus convoitées s'affichent toutes à prix cassés. Découvrez sans plus attendre, notre sélection des meilleurs bons plans du jour.Retrouvez les meilleurs bons plans et promotions du Black Friday :La première journée de cette Black Friday Week a été marquée par une forte présence d'Amazon et de Cdiscount parmi les meilleures offres. Il y a fort à parier que dans les heures qui suivront, les autres e-commerçants entreront dans la valse des promotions pour se faire davantage entendre.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leVoici notre sélection des meilleures promotions Apple du jour !Découvrez les top deals sur les smartphones les plus recherchés.Envie de changer d'ordinateur ? Voici une sélection des bonnes affaires du moment.Besoin d'augmenter la capacité de stockage sur votre PC ? Voici quelques très belles promos sur les SSD Crucial, Samsung et Sandisk.Pour cette Black Week, les gamers ne sont pas en reste avec de belles promotions sur les consoles de jeux.Quoi de plus normal en cette période de Black Friday que de chercher sa nouvelle TV à un prix cassé. Voici donc notre sélection de Smart TV en promotion.Nous finissons cette sélection du jour avec quelques casques audio en réduction.Si le Black Friday démarre réellement le vendredi 29 novembre, en réalité les hostilités ont déjà commencé depuis vendredi. Histoire de s'échauffer avant l'événement phare, les annonceurs comme Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Rakuten lancent les premières promotions une semaine jour pour jour avant le fameux Black Friday.Ainsi les ventes flash et autres bons plans commencent bien avant le jour J et pour être sûr de ne pas rater la bonne affaire, il faut avant tout être réactif. Toute la semaine en amont du Black Friday offre son lot de très bonnes offres, notamment sur les produits high-tech, et ce sur les marques les plus prisées comme Apple, Samsung, Huawei, Sony, Bose, Dyson et bien d'autres ! Plus les jours passent et plus les offres deviennent compétitives, jusqu'à l'apothéose, le Black Friday.Durant cette Black Friday Week qui commence 7 jours avec le Black Friday, l'ensemble des e-commerçants font pleuvoir les promotions. Pour attirer un maximum de clients, ils jouent avant tout sur les prix. Les prix toujours plus bas sont le coeur de l'animation, c'est d'ailleurs ce qui a rendu si célèbre le Black Friday, dans un premier temps aux Etats-Unis et ensuite en Europe.Des prix très compétitifs mais aussi des stocks parfois très réduits. Ainsi, les ruptures de stocks apparaissent bien souvent après seulement quelques heures après la mise en ligne des produits. C'est pourquoi être réactif reste la meilleure solution pour ne pas voir la bonne affaire vous passer sous le nez.Chaque année, on retrouve les mêmes produits très convoités à des prix imbattables. Smartphones, PC portables, casques audio, tablettes tactiles, enceintes connectées, smart TV, consoles et jeux vidéo... Il y en a pour tous les goûts et ça n'est pas pour nous déplaire !En bref, cette Black Friday Week est un véritable événement avant l'événement et si le Black Friday reste la véritable star, il faut toujours être attentif durant la semaine. Preuve en est son lancement vendredi qui nous a offert un florilège de bons plans alléchants qui nous promettent de belles choses pour le vendredi 29 novembre.Parmi les techniques de marketing bien souvent utilisées, il n'est pas rare que les e-commerçants jouent la carte des stocks limités. Qui ne s'est jamais retrouvé sur un site de vente en ligne, en pleine hésitation devant le fameux message "plus que 2 exemplaires en stock". Il est alors légitime de se poser la question de la véracité de cette information.Si en temps normal, cette question paraît plus que légitime, durant le Black Friday, il vaut mieux prendre le message au pied de la lettre. La Black Friday Week, le Black Friday et le Cyber Monday sont probablement les périodes les plus intenses dans le monde du e-commerce. Les prix ultra-compétitifs envahissent les vitrines numériques à coups de codes promo et de ventes flash. Dans cette course au prix le plus bas, il ne faut pas rigoler face aux ruptures de stocks. Les produits concernés sont généralement ceux les plus recherchés et un grand nombre d'acheteurs en ligne attendent ce moment précis pour foncer sur la bonne affaire. Dans ce cadre, il n'est pas rare de voir un produit en rupture de stock seulement quelques minutes après avoir été mis en ligne.Alors peu importe le nombre d'exemplaires encore en stock, si vous avez craqué sur un smartphone sur Amazon, un PC portable chez Cdiscount ou même une montre connectée sur la Fnac, n'attendez pas trop longtemps, au risque de voir la bonne affaire s'évaporer sous vos yeux. Et si jamais vous vous retrouvez face à cette mésaventure, pas de panique, les offres pleuvent chez les e-commerçants. Restez à l'affût et vous trouverez forcément votre bonheur !