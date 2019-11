Black Friday 2019 Amazon : le Samsung Galaxy S10e à seulement 484,99€

Le Galaxy S10e 128 Go à prix cassé chez Amazon

Un Samsung haut de gamme récent sans se ruiner

Le smartphone est donc disponible au prix de 484,99 euros en version européenne sur Amazon (possibilité de payer en plusieurs fois). Pour rappel, il a été lancé au tarif de 759 euros il y a quelques mois. La livraison est gratuite en France métropolitaine ( voir ici conditions pour la première livraison à 0,01€ sur Amazon.fr ). Vous pouvez aussi bénéficier de l'assistance produit Amazon gratuite incluse pour que quelqu'un vous aide à configurer le mobile. Il s'agit de la variante embarquant 128 Go d'espace de stockage. Seul le coloris blanc est disponible.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leAcheter un Galaxy S ou Note la même année de sa sortie, c'est souvent consentir à réaliser un gros investissement. C'est tout l'intérêt de ce S10e, qui permet de profiter d'une bonne fiche technique et de l'interface One UI sans y mettre un mois de salaire. L'appareil est équipé d'un écran de 5,8 pouces, définition 2280 x 1080 pixels avec une excellente résolution 438 ppp, format 19:9 et ratio corps-écran de 86%. Un poinçon est présent en haut à droite et le lecteur d'empreintes est situé sur la tranche.On a également droit à un SoC Exynos 9820 maison gravé en 8 nm couplé à 6 Go de RAM. La batterie de 3100 mAh est compatible recharge 15W. Il offre aussi la recharge sans fil et la fonctionnalité de recharge inversée qui permet de recharger d'autres appareils compatibles, comme des écouteurs wireless. A l'arrière, on retrouve un double capteur photo avec module 12 MP à ouverture variable f/1.5 ou f/2.4 épaulé par un capteur ultra grand-angle de 16 MP et f/2.2. La caméra frontale logée dans le poinçon propose 10 MP et ouverture f/1.9. A noter enfin une certification IP68 pour la protection contre la poussière et l'eau.Vous pouvez retrouver ici notre test du Galaxy S10e . Nous avons apprécié sur ce smartphone le fait de pouvoir acheter un mobile de la série S10 à moindre prix, son écran flat qui convient mieux que l'incurvé à certains utilisateurs et son format compact permettant l'utilisation aisée à une main.