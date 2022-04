Vous ne trouverez pas le OnePlus 9 Pro moins cher ailleurs !

Depuis plusieurs années OnePlus s'est imposé comme l'un des constructeurs les plus importants sur le marché du smartphone et le OnePlus 9 Pro ne fait pas mentir cette réputation.

Le smartphone arbore un design moderne avec son écran de 6,55 pouces AMOLED et à haut taux de rafraichissement 120 Hz, ce qui apporte une fluidité jamais vue dans le défilement des interfaces et dans les jeux mobiles compatibles. Son dos lui offre également la recharge sans-fil. Il suffit de le poser sur un support compatible pour débuter la recharge sans le brancher à un quelconque câble. Si vous préférez une charge plus rapide, le mode Warp Charge 65W vous permet d'obtenir un téléphone plein d'énergie en quelques minutes seulement.

Au dos de l'appareil on retrouve le quadruple capteur photo, réalisé en association avec la marque allemande Hasselblad. Le capteur principal de 50 mégapixels vous permet d'obtenir des clichés de haute qualité, de jour comme de nuit, mais aussi un respect des couleurs cher à Hasselblad. Un mode macro et un ultra grand-angle complètent le tableau pour vous permettre de prendre n'importe quel sujet en photo, qu'il soit proche ou loin de vous.

En plus des 128 Go de stockage, le OnePlus 9 Pro incorpore un processeur Snapdragon 888, l'un des plus puissants du marché aujourd'hui, qui vous permet également de profiter des débits très élevés de la 5G dans les zones couvertes.