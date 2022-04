Vente flash Amazon : toute la gamme Fire TV est en réduction ce mercredi

Après le modèle 4K, Amazon a décidé d'apporter une légère amélioration sur son produit et de le proposer sous l'appellation Fire TV 4K Max. Celui-ci est vendu 64,99€ et est en promo en ce moment à 39,99€. Mais qu'avez-vous donc de plus pour les 5€ supplémentaires demandés ?

La réponse est simple : une meilleure connexion WiFi. En effet, si les précédents Fire TV utilisaient le WiFi 4, le modèle 4K Max utilise le WiFi 6. Un meilleur réseau, une meilleure stabilité et donc une meilleure expérience. Mais ce n'est pas tout. Maintenant vous avez également 2 Go de RAM et un processeur quadricoeur CPU 1,8 GHz, GPU 750 MHz. Enfin, avec ce modèle vous pouvez incruster une vidéo par-dessus ce que vous regardez, comme le flux en direct d'une caméra de surveillance reliée au réseau Alexa.