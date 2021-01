Télétravail : optez pour la webcam Aukey à prix cassé en ce moment

La caméra affiche une belle qualité d’image d’une résolution FHD (1920x1080p) à 30 fps, ce qui sera parfait pour vos diverses réunions de travail et appels vidéo avec vos proches. Elle est également satisfaisante en basse luminosité.

La webcam est compatible avec Windows, macOS et Android et elle est pensée pour être très simple d’utilisation. En effet elle est “plug-and-play”, c’est à dire qu’il vous suffit de la connecter en USB pour qu’elle soit reconnue et fonctionne immédiatement .

Elle intègre également 2 microphones pour enregistrer un son spatialisé et clair. Les micros sont également faits pour éviter d’enregistrer le bruit de fond. Cette caméra augmentera immédiatement la qualité de votre vidéo ainsi que de votre voix dans les réunions en ligne.