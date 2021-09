iRobot Roomba 971 : l'une des références des aspirateurs robots à son meilleur prix

Rythme de travail important, enfant à s'occuper, animaux de compagnie, les arguments vous conduisant à potentiellement opter pour un aspirateur robot sont nombreux. Il faut dire que le mode de fonctionnement mais aussi les performances de cet appareil plaide pour le Roomba 971, tout en vous facilitant la vie.

Parmi ses atouts, une puissance d'aspiration optimale couplée à des brosses en caoutchouc et un bac à poussière de 0,6L. S'il est donc performant sur tous les types de sol, son aspiration sera également des plus efficaces sur les tapis, mais aussi contre les poils d'animaux, qui ont parfois tendance à se coller sur les brosses en nylon.

De plus, le Roomba 971 fait le ménage pour vous, même en votre absence. Téléchargez l'app' iRobot pour planifier le ménage, y compris à distance, en choisissant en détails les étapes de nettoyage à suivre, et par exemple lui faire éviter une pièce à votre guise. Vous rentrez à la maison, et c'est une corvée de moins ! Depuis chez vous, commandez directement votre Roomba 971 via Alexa comme le Google Assistant grâce si vous disposez d'enceintes connectées. Vous ordonnez, et il s'exécute tant que sa tache n'est pas accomplie. Si sa batterie est vide, il se recharge de lui-même puis retourne poursuivre sa mission.

Pensez à vérifier régulièrement le remplissage du bac à poussière pour optimiser l'utiliser de votre aspirateur robot. Un compagnon dont vous ne vous passerez plus !