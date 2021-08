Pour la rentrée, Amazon casse les prix sur une sélection de produits high-tech

Plus design, plus rapide, plus agréable, voilà autant de qualités conférées à la nouvelle génération des enceintes connectées Amazon. Ainsi, l'Echo Dot 4, dans une robe blanche immaculée, répondra plus rapidement à vos sollicitations via Alexa tout en vous offrant une meilleure qualité sonore, particulièrement appréciable pendant la lecture de vos titres favoris en streaming audio.