Prime Day : 50€ de réduction sur le Samsung Galaxy M11 (exclusivité Amazon)

Le Galaxy M11 est un téléphone qui saura séduire ses futurs propriétaires grâce à son autonomie. Le smartphone du géant coréen possède en en effet une batterie en Lithium-ion de 5000 mAh qui est dotée de la fonction de recharge rapide jusqu’à 15 W.

Hormis l'autonomie très attrayante, le téléphone de Samsung qui est compatible avec le réseau 4G est équipé d'un écran Infinity-O TFT HD+ de 6,4 pouces, d'une mémoire vive de 3 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go extensible jusqu'à 512 Go (via une carte microSD non fournie) et du système d'exploitation mobile Android.

Concernant l'APN, le Samsung Galaxy M11 embarque un capteur principal de 13 MP, un mode portrait de 2 MP, un capteur ultra grandangle de 5 MP et un capteur frontal de 32 MP.