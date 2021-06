Amazon Prime Day avant l'heure : des offres maisons connectées sont déjà disponibles

Pour ce faire, nous vous proposons ici une alarme pour sécuriser au mieux votre domicile. La technologie aidant, il est possible maintenant de s’équiper d’un système complet et connecté pour une somme presque dérisoire. Moins de 150 €, c’est le prix auquel propose Amazon ce kit Ring Alarm pour surveiller 5 pièces. Ce prix comprend une réduction immédiate de 100 € et vous évite de devoir débourser 250 € pour vous équiper.

Cette alarme présente de nombreux avantages. Son installation est simple. Il vous suffit de brancher la centrale puis de disposer les capteurs de détection de mouvement, le clavier de commande et à mettre le tout en route. Les capteurs ne nécessitent pas l’intervention d’un technicien pour installer un lourd et compliqué câblage. Tout se fait sans-fil, en WiFi. Ce qui représente également une belle économie en plus de la réduction de 100 € actuellement sur le kit chez Amazon.

Si vous pensez que 5 pièces ne sont pas assez, vous pourrez aussi opter pour les options 7 ou 10 pièces afin de sécuriser au mieux votre maison et son garage par exemple. Il serait dommage de sécuriser le logement et de se faire dérober sa voiture pendant ses vacances sans s’en rendre compte.

Cette alarme moderne est également pilotable depuis Alexa, vous pourrez ainsi l’activer et la désactiver d’une simple commande vocale lorsque vous quittez votre logement. Le système peut également vous envoyer des notifications en direct en souscrivant au service de surveillance assisté proposé en option pour 10 € par mois. Le tout se contrôlera à distance depuis l’application mobile Ring où que vous soyez. Vous pourrez ainsi désactiver l’alarme si un voisin vient nourrir vos poissons rouges et arroser vos plantes en votre absence.