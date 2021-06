Amazon Prime Day : dates, bons plans et promotions, tout savoir sur l'édition 2021

Ainsi, quelques jours seulement avant le lancement des Soldes d'été 2021, Amazon lance les hostilités avec deux journées dédiées aux ventes flash sur l'ensemble du site. L'une des catégories phares durant ce genre d'événement, le high-tech sera bien entendu fortement représenté, et l'on s'attend comme chaque année à de très belles promotions sur les smartphones notamment, mais aussi sur les PC portables, les casques et écouteurs sans fil, les SSD, les aspirateurs robots, les objets et enceintes connectées des plus grandes marques et bien entendu sur la gamme de produits Amazon notamment compatibles avec l'assistant vocal Alexa (Echo Dot, Echo Show, Echo Spot, liseuse Kindle, Ring…).