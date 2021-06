La montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro est à 179€ chez Amazon

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon, faisons un détour par les principales caractéristiques de la montre connectée.

La Huawei Watch GT 2 Pro embarque un écran tactile AMOLED de 1,39 pouce avec une résolution de 456 x 454 pixels, un processeur Kirin A1, un espace de stockage interne de 4 Go, le système d'exploitation LiteOS et une compatibilité avec les appareils Android 5.0 (ou version ultérieure) et iOS 9.0 (ou modèle supérieur).

Concernant ses autres fonctionnalités, vous retrouverez le Bluetooth 5.1, un capteur de rythme cardiaque + SpO2, un haut-parleur, un microphone, le GPS et la certification 5 ATM pour l'étanchéité.

Du côté de l'autonomie, il sera possible de profiter de la montre pendant une durée de 14 jours en usage normal. Pour la recharge, un temps de cinq minutes de charge rapide sans fil permet d'avoir 10 heures d'utilisation supplémentaires.