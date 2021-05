Gaming week Amazon : le TOP des périphériques gaming à prix cassé

Pour accompagner votre nouvelle souris, nous avons également ce beau tapis signé Razer et vendu à seulement 39,99€. Ici, c'est le modèle XXL qui est concerné par cette promotion. Ses dimensions lui permettent de couvrir la totalité d'un bureau. La surface de tissu micro-texturé apporte une équilibre idéal et toujours plus de vitesses à chaque mouvement effectué avec la souris. La réactivité sera constamment optimale dans tous les cas de figure et la base en caoutchouc antidérapant fait que le tapis restera solidement accroché à la table même lors des gestes les plus vigoureux.