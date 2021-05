Les Apple AirPods Pro à prix choc chez Amazon ce weekend !

Si la première version des Airpods ont secoué le marché par leur nouveauté, ils étaient loin d’être parfait et leur qualité sonore subissait de nombreuses critiques. C’est loin d’être le cas des Airpods pro, dont l’ergonomie et le fonctionnement ont été complètement revus. En effet, contrairement à leurs grand frères ils sont équipés d'embouts en silicone, de 3 tailles différentes, qui permettent un très bon maintien pour quasiment toutes les morphologies d’oreilles.

Côté son, ils ne présentent tout simplement pas de vrai défaut. La musique est riche et puissante, et les voix sont également parfaitement claires grâce à un profil sonore très bien équilibré. De plus, cette révision des Airpods possède une nouveauté de taille : la réduction de bruit active, et elle est vraiment efficace. Dans la rue, dans les transports ou même dans un open-space animé vous pourrez vous isoler du monde extérieur pour profiter au maximum de votre son.

La connectivité et l’expérience d’utilisation sont également sans faille, surtout si vous disposez d’autre appareil Apple car ils s’intègrent parfaitement dans l’environnement. Il suffit d’ouvrir le boîtier et de presser le bouton de connexion qui apparaît automatiquement sur l’interface de votre iPhone. Vous pourrez ensuite les connecter et les contrôler depuis votre Mac ou même votre Apple Watch.