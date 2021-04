Bon plan Amazon : sélection de 5 jeux PlayStation Hits à moins de 10€

Après avoir évoqué brièvement le site marchand Amazon et ses principaux avantages en termes de livraison, passons désormais à la sélection de 5 jeux PlayStation Hits à moins de 10 euros. Les offres présentes dans la liste sont à durée limitée.



Commençons par The Last of Us Remastered. Affiché à 19,99 euros, le jeu sorti en 2014 voit son prix baisser à 9,99 euros. Considéré comme un jeu d'action et de survie, The Last of Us Remastered permet de retrouver Joel et Ellie à travers leur périple aux Etats-Unis dans cette version retravaillée.