Vente Flash Amazon : 50€ de remise sur l'excellent Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Le Samsung Galaxy S21 Ultra mérite bien son appellation tant l'appareil accumule les superlatifs. Pour ce tout dernier modèle Samsung vous propose ni plus ni moins que le meilleur de la technologie à commencer par son écran de 6,8 pouces qui vous permet de profiter de l'ensemble de vos contenus sans bordures qui viennent nuire à votre visionnage. La dalle est évidemment Super AMOLED avec 50% de contraste en plus par rapport aux précédents modèles et le taux de rafraichissement est de 120 Hz pour une navigation toujours plus fluide.

Ce smartphone intègre les meilleurs composants disponibles à savoir un processeur Exynos 2100 gravé en 5 nm délivrant une puissance de feu pour l'ensemble de vos applications. La mémoire vive est fixée à 12 Go pour assurer une grande fluidité lors du passage d'une application à l'autre et 256 Go de stockage vous permettent de conserver tous vos fichiers dans votre poche, le tout protégés par un système propriétaire de sécurité.

Pour la photo là encore le Samsung Galaxy S21 Ultra se démarque avec la présence de quatre objectifs dont un capteur principal de 64 mégapixels, d'un ultra grand-angle ou encore d'un téléobjectif avec zoom 10x. Le smartphone peut également filer en 8K pour une qualité d'image stupéfiante digne des appareils utilisés par les professionnels.