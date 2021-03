Le Xiaomi Redmi Note 9 profite d'une baisse de prix avec la sortie de la génération Note 10

C'est Amazon qui se charge de cette promotion sur le smartphone de la marque chinoise. La livraison à domicile est gratuite pour tous les acheteurs. Vous pouvez également choisir de récupérer votre colis en point retrait sans frais supplémentaires. Le paiement en quatre fois par carte bancaire est lui aussi disponible en cochant la case adéquate. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans. Une assurance dommage accidentel de deux ans également est proposée contre 28,22€.

Le Xiaomi Redmi Note 9 est équipé d'un écran LCD avec une diagonale de 6,53 pouces pour une définition atteignant 2340 x 1080 pixels. Il embarque aussi un processeur Helio G85 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go sur cette version. Le tout avec un capteur d'empreinte digitale et une compatibilité NFC.

Ainsi, ce smartphone possède des performances très correctes pour son prix. Il peut lancer sans aucune difficulté toutes vos applications et offrir une fluidité parfaite sur son interface. Des concessions seront de mise sur les jeux vidéo avec des graphismes en 3D.