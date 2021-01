Soldes 2021 : la clé USB SanDisk Ultra Fit 128 Go est au meilleur prix sur Amazon

Amazon se charge d'héberger ce bon plan valable pour toute la période des Soldes édition janvier 2021. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne livre gratuitement à domicile à partir de 25€ d'achat. Ainsi, n'hésitez pas à commander un autre article pour passer ce seuil. Un point retrait peut aussi être choisi. La garantie est valable pendant deux ans et une extension est proposée à 1,99€ pour un an ou 2,09€ pour deux ans.

La clé USB SanDisk Ultra Fit dispose d'un espace de stockage de 128 Go pour accueillir un maximum de données. Ses performances ne sont pas en reste puisqu'il s'agit d'un modèle USB 3.1. Ainsi, ses vitesses de lecture peuvent monter jusqu'à 130 Mo/s et elle est même 15 fois plus rapide en écriture par rapport à une clé en USB 2.0. Par exemple, le déplacement d'un film vers ce support de stockage se fera en une trentaine de secondes.

Les performances sont donc exceptionnelles pour un exemplaire aussi abordable et capable de se connecter à tous vos appareils (ordinateurs, consoles de jeux, autoradios…) sans aucun problème.