L'ultrabook Asus Vivobook S 14" à plus de -20 % sur Amazon avant Noël

Le PC portable S S413IA-EK571T Vivobook possède un joli écran LED FHD d'une résolution maximale de 920 x 1080 pixels. Il embarque le processeur AMD Ryzen 5 4500U ainsi qu'une mémoire vive de 8 Go et un espace de stockage de 256 Go via son SSD. Cet ultrabook petit format renferme donc des performances ultra convaincantes ! Notez qu'il est équipé du système d'exploitation Windows 10.