Bon plan Noël sur Amazon : la souris Logitech G603 lightspeed à plus de -50%

Sobre et très légère, la Logitech G603 s'adaptera à toutes les situations, de jeux comme de travaux de bureautique. Son design particulièrement élégant est également ergonomique et vous offrira ainsi un grand confort et une prise en main irréprochable. La souris tient extrêmement bien la distance : grâce à son mode Hi elle peut supporter jusqu'à 500 heures de jeu d'affilée pour un taux de rapport d'une milliseconde.