Offrez une enceinte Bluetooth UE Megaboom en promo sur Amazon pour Noël

La Ultimate Ears Megaboom est une enceinte nomade qui produit un son à 360 degrés avec des basses profondes.



Compatible Bluetooth (portée jusqu'à 30 mètres) et sans fil, elle peut être connectée avec n'importe quel appareil, tel que les smartphones et les tablettes. L'enceinte est résistante à l'eau et aux éclaboussures et peut tenir pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur grâce à la norme IPX7.

Concernant l'autonomie, il est possible de profiter de ses morceaux musicaux préférés pendant une durée maximale de 20 heures. L'autonomie dépend notamment des conditions d'utilisation de l'enceinte.