JBL Tune 700BT : un très bon casque bluetooth à moins de 50€ sur Amazon

L'ergonomie de ce modèle est absolument impériale ! En effet, le casque est très agréable à porter et simple à utiliser. La commande tactile permet de jongler entre vos différents appareils instantanément. De plus, la plupart des assistants vocaux sont compatibles pour une navigation des plus instinctives. Enfin, l'autonomie de la batterie s'élève à 27 heures. Le JBL Tune 700BT vous accompagnera comme il se doit tout au long de la journée.