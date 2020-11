La clé USB 3.1 Type-C à double connectique Sandisk Ultra 128 Go sous les 25€ !

Cette clé USB 3.1 de la marque SanDisk a été conçue pour transférer facilement et rapidement des fichiers entre vos smartphones, tablettes et autres ordinateurs.



La SanDisk Ultra (référence SDDDC2-128G-G46) dispose d'une conception rétractable avec connecteur USB Type-C réversible et connecteur USB traditionnel. Elle bénéficie des taux de transferts allant jusqu'à 150 Mo/s.