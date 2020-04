La caméra de surveillance TP-Link 1080P en promo chez Amazon

La sécurité sans se ruiner

Partez en toute sérénité

C'est Amazon qui se charge de cette bonne affaire. Le site américain propose comme toujours la livraison gratuite à domicile en France métropolitaine dès 25€ d'achat (ce qui est le cas ici). Le tour des modalités est déjà presque terminé mais précisons au passage que la garantie fabricant est valable pendant deux ans. Amazon met également à votre disposition une protection supplémentaire face aux pannes à 3,99€ pour deux ans.Maintenant, faisons un rapide tour des spécificités techniques de ce produit. La caméra signée TP-Link embarque de nombreuses fonctionnalités. Nous allons par exemple citer la vision nocturne avancée qui lui permet de détecter tous les mouvements dans une pièce plongée dans l'obscurité totale. Dans tous les cas, si une anomalie venait à être détectée, vous recevrez une notification sur votre smartphone. De plus, la caméra panoramique peut couvrir un angle de vision de 360°. Rien n'échappera à ses capteurs.Une fois l'application Tapo téléchargée sur un appareil mobile, vous pourrez gérer jusqu'à 32 caméras en temps réel. L'interface pourra afficher jusqu'à quatre caméras sur un seul et même écran. Autre bon point, ce modèle dispose de deux sorties audio qui permettent de discuter via un microphone et un haut-parleur intégrés. Un bon moyen d'interagir avec votre animal de compagnie resté à la maison par exemple. Enfin, la caméra peut activer des effets sonores et lumineux pour effrayer un voleur. Dans tous les cas, les enregistrements seront stockés directement sur une carte Micro SD (jusqu'à 128 Go).Pour conclure, précisons que cette caméra TP-Link coche vraiment toutes les cases pour vous rassurer lorsque vous êtes loin de chez vous. Rien ne lui échappera ! C'est un très bon produit qui n'attend plus que vous.