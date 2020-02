La carte microSDHC SanDisk Ultra 256 Go encore moins chère chez Amazon

Chute de prix pour la carte MicroSDHC SanDisk Ultra de 256 Go

Vitesse de transfert allant jusqu'à 95 Mo/s

Une fois n'est pas coutume, c'est encore Amazon qui le casse d'une carte mémoire !Le géant du commerce en ligne permet à ses membres d'acquérir la carte microSDXC UHS-I SanDisk Ultra de 256 Go au tarif réduit de 33,13 euros, soit près de 58 euros de moins par rapport à son prix de vente conseillé.Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une livraison standard à domicile puisque le montant du produit est supérieur à 25 euros d'achat. De leur côté, les membres Prime d'Amazon bénéficient de la livraison en 1 jour ouvré.Véritable star des cartes mémoire, la SanDisk Ultra est idéale pour étendre la capacité de stockage des smartphones et des tablettes.Avec cette carte de 256 Go, vous pourrez stocker 640 albums musicaux, 4 800 photos (taille moyenne de 3,5 Mo pour un fichier JPEG de 13,75 MP) ou encore 1280 minutes de vidéos Full HD. Elle dispose d'une vitesse de transfert allant jusqu'à 95 Mo/s.Garanti 10 ans de la part du fabricant, le petit accessoire mesure 0,1 x 1,5 x 1,1 cm et est fourni avec un adaptateur pour cartes SD prêt à l'emploi.