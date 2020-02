Offre immanquable Amazon : Pack console Xbox One X + manette + 4 jeux à moins de 380€

Un super pack Xbox à -44% sur Amazon

Liste des 4 jeux

Tom Clancy's The Division 2

Resident Evil

HellBlade

Gears of War 4

Faites une économie de près de 300 euros sur l'achat d'un pack comprenant la Xbox One X de Microsoft (version 1 To), une 2ème manette dans un coloris noir et 4 jeux Xbox One.Alors que le pack est au prix de vente conseillé de 679,95 euros, l'ensemble voit son tarif dégringoler à exactement 379,99 euros ; soit une remise immédiate de 44% de la part du site marchand. Plutôt intéressant, n'est-ce pas ?!Au vu du tarif élevé du produit, Amazon suggère à ses clients de payer ce dernier en 4 fois sans frais ; ce qui correspond à 4 mensualités de 95 euros chacune.Le prix du bundle étant supérieur à 25 euros d'achat, des frais de port supplémentaires ne sont pas appliqués pour une livraison standard à domicile. En moyenne, vous devez compter 3 à 4 jours pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide, vous pouvez essayer l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours qui vous permet d'avoir le produit en 1 jour ouvré.Les 4 jeux inclus dans le pack sont les suivants :À cela s'ajoutent aussi une période d'essai d'un mois de Xbox Game Pass et un mois de Xbox Live Gold.Pour rappel, la Xbox One X est considérée comme la console la plus puissante au monde. Avec 40% de puissance supplémentaire par rapport à n'importe quelle autre console, la console signée Microsoft a été conçue pour que les gamers vivent une expérience immersive de jeu en qualité 4K. Ils auront également la possibilité de regarder des films Blu-ray 4K et des vidéos 4K sur les services de streaming les plus connus du moment.