Enceinte sans fil portable Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 LITE à 59€ sur Amazon

La Ultimate Ears Boom 2 LITE à -70% chez Amazon

Jusqu'à 15 heures d'autonomie

Si vous ne savez pas quoi offrir à la Saint-Valentin, voici une idée de cadeau pour votre conjoint(e).Prenez donc la direction de la version française du site Amazon pour acquérir en promotion l'enceinte Ultimate Ears Boom 2 LITE à 59 euros au lieu de 199 euros ; soit une remise immédiate de 70%Concernant la livraison, il faut savoir que les frais de port sont offerts pour un retrait standard du produit à domicile ou en point relais. Libre à vous choisir votre mode de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 3 jours pour réceptionner l'enceinte sans fil. Si ce type de livraison ne vous satisfait pas, vous pouvez essayer l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. Cela vous donne droit à la livraison gratuite à domicile en 1 jour.Sans fil et compatible Bluetooth (portée jusqu'à 30 mètres), l'enceinte peut être couplée avec 8 appareils simultanément. Vous pouvez ainsi diffuser vos morceaux musicaux préférés depuis n'importe quel appareil doté du Bluetooth. Étanche, elle peut être immergée dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.Concernant la batterie, cette dernière dispose d'une autonomie maximale de 15 heures et se charge en 2,5 heures.Enfin, l'enceinte est fournie avec un câble micro-USB et un support complet du produit, et dispose de 2 ans de garantie.