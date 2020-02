Pack Xbox One X 1 To édition Gears 5 à 299,99€

Amazon : -40% sur le pack Xbox One X 1 To édition Gears 5

La console la plus puissante au monde

Alors que les soldes d'hiver ont pris fin il y a une semaine, les promotions continuent de fleurir chez Amazon France.Ainsi, au rayon jeu vidéo, il est possible de se procurer en promotion le pack Xbox One X 1 To édition Gears 5. Affiché au prix de vente conseillé de 499,99 euros, le bundle voit son tarif chuter à 299,99 euros ; ce qui fait 40% de remise immédiate de la part d'Amazon.Concernant la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile. Il faut compter en moyenne 3 jours pour réceptionner le pack. Si ce mode de livraison standard ne vous convient pas, vous pouvez essayer l'abonnement Prime qui est gratuit pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite à domicile en 1 jour ouvré.Le pack comprend la console Xbox One X 1 To ; une manette Xbox sans fil ; le téléchargement complet des jeux Gears 5, Gears of War: Ultimate Edition et Gears of War 2, 3 et 4 ; une période d'essai d'un mois de Xbox Game Pass et un mois de Xbox Live Gold.La Xbox One X est considérée comme la console la plus puissante au monde. Avec 40 % de puissance supplémentaire par rapport à n'importe quelle autre console, la Xbox One X a été conçue pour que les joueurs vivent une expérience immersive de jeu en qualité 4K. Vous aurez aussi la possibilité de regarder des films Blu-ray 4K et des vidéos 4K sur les services de streaming les plus connus.Pour en savoir davantage sur la console de Microsoft, on vous conseille vivement de jeter un coup d'oeil sur notre article consacré au test de la Xbox One X