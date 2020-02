Soldes Amazon : manette Bluetooth switch à 39,99 € au lieu de 79,99 €

Nintendo Switch et son côté nostalgique

Une manette pour les fans nostalgique

Une fois de plus, c'est Amazon qui a décidé de vous replonger dans les années 1992 lors de l'apparition de la première Nintendo Super Nes en France. Bonne nouvelle, la livraison est offerte mais il faudra compter un délai de livraison variant entre 3 à 4 jours ouvrés être livrés à domicile en France métropolitaine. Vous pouvez également choisir un point retrait pour récupérer votre commande.Cette manette fonctionne sur Nintendo Switch et les PC Windows. Par son design qualitatif, la manette Nintendo Gamepad Controleur Raspberry obtient une note Amazon de 4,5 étoiles sur 5, la classant donc dans le top 20 des articles les plus vendus dans la catégorie "Manettes pour Nintendo Switch".La manette reprend le design de la Nintendo Super Nes mais saura aussi se montrer ergonomique grâce au placement de ses touches et à sa légèreté. Elle offrira donc un confort optimal lors de vos longues parties individuel ou entre ami. Cependant, il faudra attendre deux heures afin de la pouvoir la recharger intégralement. L'indicateur d'énergie s'affiche via des LEDs qui se situent juste en dessous des touches.Bref, cette manette JFUNE pour Nintendo Switch et PC devrait ravir les fans de la marque nippone grâce à son design rétro assumé. Mais elle ne se contente pas de faire dans la nostalgie puisqu'elle saura se montrer endurante, résistante et très ergonomique. Un achat immanquable !