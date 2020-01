Aspirateur Bissell: jusqu'à moins 30% sur Amazon

Les aspirateurs Bissel en promo sur Amazon

Trois aspirateurs Bissel en promo

Bissel propose un grand choix d'aspirateurs et de nettoyeurs généralement multifonctions et multisurface. Adaptable aux besoins des utilisateurs, ils proposent des avantages importants comme le nettoyage à vapeur, l'absence de sacs à changer et des réservoirs détachables. Bissel met le pratique à l'honneur, pour nous faire gagner en temps et en efficacité lors de nettoyage. Les aspirateurs nettoyeurs permettent à la fois d'aspirer les poussières et les débris, mais aussi d'éponger les sols, de nettoyer les tapis et les planchers. Il existe aussi des modèles robots autonomes qui travaillent seuls après un programme prédéfini par l'utilisateur. Bref, un maximum d'avantages et un prix réduit grâce à la promotion Amazon.Le premier de notre liste est l'aspirateur robot Bissel EV675. Ce robot est un aspirateur autonome fin et léger qui a l'avantage de pouvoir se glisser sous vos meubles et d'aspirer dans les recoins oubliés par les aspirateurs classiques. Plusieurs brosses différentes sont intégrées au robot ainsi qu'une puissance d'aspiration assez forte pour s'adapter à plusieurs surfaces différentes. Ainsi, il reconnait et s'adapte aux tapis, moquettes, carrelages et autres planchers. L'avantage majeur de cet appareil est qu'il est programmable: vous pouvez définir les zones à aspirer pour que le robot s'active même en votre absence. Evidemment, il est équipé de capteurs qui l'empêchent de se heurter aux obstacles ou de tomber dans les escaliers. Enfin, une fois sa batterie épuisée, le robot retourne à sa base de chargement automatiquement.Ce deuxième aspirateur est un aspirateur-nettoyeur multifonctions : il peut aspirer, nettoyer les sols à la vapeur, éponger avec une serpillère-éponge en triangle elle aussi à la vapeur. Une unité amovible est attaché à l'aspirateur que vous pouvez utiliser pour atteindre des recoins plus difficiles d'accès: cette unité fonctionne aussi à la vapeur et est équipée de neufs accessoires différents pour diverses utilisations. L'appareil dispense de la vapeur à demande de l'utilisateur en fonction des besoins: le temps de chauffe est de 30 secondes uniquement. Dans sa forme complète, l'aspirateur nettoyeur pèse seulement 4.8kg, ce qui permet une utilisation facile. Notez cependant que l'utilisation de la vapeur n'est pas adaptée aux tapis et moquettes. C'est un appareil très manœuvrable et facile d'utilisation qui pivote facilement et fonctionne avec fluidité.Pour finir, voici l'aspirateur-nettoyeur Bissel HydroClean qui fonctionne sans sac et s'adapte à tous types de sols. Equipé de la technologie Bissel Heatwave, l'appareil nettoie par la chaleur. Ainsi, dans un seul temps, l'appareil aspire la poussière, nettoie le sol à l'eau chaude et sèche après son passage. Il est équipé de plusieurs accessoires pour adapter le nettoyage à vos besoins. Son avantage majeur est bien son extrême efficacité: il laisse les sols parfaitement propres et secs. De plus, il est maniable et peut être utilisé pour nettoyer les voitures, recoins sous les meubles grâce aux différents embouts accessoires. Il a une capacité de 5 litres d'eau ce qui permet de ne pas avoir à le remplir plus d'une fois par nettoyageLes nouveaux aspirateurs Bissel sont donc efficaces et facilitent la vie des utilisateurs. Et le mieux, c'est qu'ils sont en promo sur Amazon ! Ainsi, n'attendez plus et rendez-vous sur Amazon pour vous procurer un aspirateur-nettoyeur au meilleur prix. Un bon plan déniché par la team Clubic !