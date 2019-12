SSD Samsung 970 EVO Plus 1To à 174,99€ chez Amazon

Un SSD pour un max de rapidité

Un réel gain de temps... et d'argent !

Partons du côté des Ventes Flash Amazon pour découvrir cette réduction. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne est toujours aux petits soins de ses clients grâce à la livraison gratuite en France métropolitaine ainsi qu'au paiement en quatre fois. Comptez donc 44,73€ par mensualité dont 2,25% de frais. Pour recevoir la commande sous un jour ouvré, vous allez devoir activer l'essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime (puis 49€/an). D'autres avantages sont d'actualité comme l'accès à Prime Video, Amazon Music et même à des remises exclusives. Vous n'allez pas le regretter ! Enfin, la garantie du produit concerné par cette promo est valable pendant un an.Ce SSD Samsung 970 EVO Plus dispose d'une capacité de stockage de 1 To. Il pourra donc accueillir facilement vos fichiers comme des photos, des vidéos ou même des jeux vidéo. L'interface de ce modèle interne est en SATA 6 Gb/s rétrocompatible avec SATA 3 Gb/s et SATA 1,5 Gb/s. Continuons avec les chiffres en précisant que la vitesse de lecture séquentielle peut atteindre jusqu'à 3500 Mo/s contre 3300 Mo/s en écriture séquentielle.La plupart des ordinateurs portables et fixes sont compatibles avec ce SSD interne signé Samsung grâce à sa forme 2,5 pouces. De plus, il embarque la technologie V-Nand du fabricant sud-coréen qui permet de réduire la consommation électrique de votre installation. Comptez en moyenne 30 mW même si cela peut varier en fonction de la configuration de votre appareil. Enfin, puisqu'il s'agit d'un SSD, votre ordinateur s'allumera plus rapidement et les fichiers s'ouvriront bien plus vite qu'avec un disque dur classique.Voilà un SSD qui coche absolument toutes les cases et qui vous fera gagner de l'espace mais aussi un temps précieux sur votre ordinateur. Le rapport qualité / prix est tout bonnement excellent, alors vous auriez tort de vous en priver.