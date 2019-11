Black Friday 2019 : le OnePlus 7 Pro sous la barre des 660€ chez Amazon

Black Friday Week : baisse de prix pour le OnePlus 7 Pro sur Amazon

Trois coloris au choix pour le OnePlus 7 Pro

Rendez-vous donc sur le site français d'Amazon où les clients ont l'opportunité d'acheter en promotion le One Plus 7 Pro. Vendu normalement à 759 euros, le smartphone voit son prix baisser à 659 euros ; soit une remise immédiate de 100 euros.Pour information, il s'agit de la version 8/256Go du One Plus 7 Pro et les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile ou en point relais.À l'occasion de la Black Friday Week, Amazon met à disposition trois coloris au choix pour le téléphone : bleu, amande ou mirror gray.Le OnePlus 7 Pro est un smartphone qui est équipé d'un écran incurvé 6,67" QHD+ Fluid AMOLED (résolution 1440x3120), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855, de 8 Go de RAM, de 256 Go d'espace de stockage, d'une triple caméra avec mode nuit et objectif grand angle et d'une batterie de 4000 mAh bénéficiant de la charge rapide.Pour en savoir davantage sur le téléphone, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du OnePlus 7 Pro qui a obtenu la note maximale de 5/5 de la part de la rédaction Clubic.