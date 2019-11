Black Friday 2019 Amazon : PC portable 15" Full HD Asus Vivobook à 499€ au lieu de 649€

23% de remise sur le Asus Vivobook S S512UA-EJ465T

Les points forts du PC portable

C'est donc sur la plateforme française d'Amazon où le géant de l'e-commerce permet à ses membres d'acheter le Asus Vivobook S S512UA-EJ465T au tarif promotionnel de 499 euros ; soit 23% de remise immédiate par rapport au prix de vente conseillé.Au vu du prix assez élevé pour le produit, Amazon suggère de le payer en 4 fois sans frais ; soit 4 mensualités de 124,75 euros chacune. Et en ce qui concerne la livraison, il n'y a pas de frais de port pour un retrait à domicile ou en point relais.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leAprès avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons aux points du PC portable Le Asus Vivobook S disponible dans un coloris Transparent silver est un laptop équipé d'un écran 15'' Full HD (avec une résolution maximale d'affichage de 1080p), d'un processeur Intel Core i3-7020U / 2.3 Ghz (3M Cache), d'une carte graphique Intel HD 620 Graphics, d'une mémoire RAM de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 512 Go en SSD.Côté connectique, on retrouve un port HDMI, 2 ports USB 2.0 et 3 ports USB 3.0. Enfin, pour les dimensions, le UltraBook mesure 35,7 x 19,5 x 2,3 cm.