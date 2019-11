PC Portable 15" Full HD Asus Vivobook à prix cassé pour le Black Friday Amazon

Un ultrabook Asus à 499 euros à l'occasion du Black Friday

Écran NanoEdge, Intel Core i3-7020U, 512 Go de stockage : un PC portable de bureautique intéressant

Amazon met en promotion cet Asus Vivobook à 499 euros aux couleurs argentées à l'occasion de la semaine du Black Friday sur le site marchand, du 22 au 29 novembre.Une promotion de 23 % intéressante pour cet ultrabook pesant avec livraison gratuite en France et paiement en quatre fois sans frais sans compte Amazon Prime. Le Asus Vivobook S512UA-EJ465 affiche un cadre fin de 5,77 mm, un écran Full HD de 15,6 pouces et un poids de 1,7 kg. Un ordinateur portable ergonomique et parfait pour les tâches professionnelles et de bureautique.Ce Vivobook S512 propose un châssis compact où la dalle s'étire de bord à bord avec un rapport écran/appareil de 85 %, selon la marque, qui vante les mérites de son affichage NanoEdge pour cet écran 1080p Full HD. Asus met aussi en avant sa charnière ErgoLift, conçue pour maintenir la stabilité de l'écran quel que soit l'angle et permettant de choisir légèrement l'inclinaison de son clavier, par ailleurs rétroéclairé.À l'intérieur de la machine, on trouve un processeur Intel Core i3-7020U cadencé à 2,3 GHz. Celui-ci est épaulé par 8 Go de RAM DDR4. Côté processeur graphique, ce Vivobook est équipé d'un Intel HD 620 Graphics. D'un point de vu connectivités, on trouve cinq ports USB et un port HDMI, avec un disque dur offrent 512 Go de stockage.Pour 499 euros, cet ultrabook d'Asus offre tous les avantages de la gamme Vivobook : un écran large et confortable, dans un ordinateur assez léger et transportable facilement.