🔥 Enceinte Bluetooth Anker Soundcore Flare sans Fil 360° à 49,99€ au lieu de 79,99€

Un son à 360° qui vous suit partout

Une enceinte connectée moderne et fiable

Quand on écoute un émission de radio ou de la musique à la maison, avoir une enceinte sans fil et totalement mobile est tout de même très pratique. Pas besoin de mettre le volume trop élevé pour espérer entendre correctement votre contenu d'une pièce à l'autre : vous l'apportez avec vous de la cuisine à la chambre, de la salle de bain au jardin. L'enceinte Bluetooth Anker Soundcore Flare sans Fil 360° vous suivra partout sans hésiter, car elle ne nécessite aucun branchement et ne craint pas l'humidité. L'enceinte Anker Soundcore Flare est également l'accessoire idéal pour toutes vos soirées. Grâce à un son puissant à 360° et à son jeu de lumière ultra festif, elle boostera l'ambiance et rameutera illico vos invités sur la piste de danse. En commandant cette enceinte sur Amazon , vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite. Vous recevrez alors votre enceinte en 3 à 4 jours ouvrés.L'enceinte Anker Soundcore Flare fonctionne donc en bluetooth pour une connexion rapide et stable. Elle dispose de la technologie BassUP qui optimise les fréquences sonores des basses pour restituer un son riche et profond. En connectant 2 enceintes à une même source, vous pourrez diversifier la qualité de l'écoute ou simplement augmenter la puissance sonore ainsi que l'intensité de la lumière. Cette lumière est produite par une LED qui réagit aux variations sonores. Elle se personnalise grâce aux 5 modes installés. Robuste malgré sa petite taille, l'enceinte connectée résiste donc à l'eau grâce à sa protection IP67, mais aussi à la poussière.Actuellement à moins de 50€ sur le site d'Amazon, l'enceinte Anker Soundcore Flare saura faire craquer les amoureux de musique ainsi que les plus fêtards d'entre nous.