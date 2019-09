🔥 Aukey écouteurs Bluetooth Key Series B60 à 39,99€ au lieu de 59,99€

Une réduction de 20€ avec un code promo Amazon

Des écouteurs à l'écoute des sportifs

Préparez-vous à emporter votre musique partout avec vous grâce à ces écouteurs bluetooth Key Series B60 de la marque Aukey qui bénéficient actuellement d'une réduction de 20€ sur le site d' Amazon . Pour profiter du meilleur prix, il faudra montrer patte blanche en communiquant le bon code promotionnel, code que nous vous révélons sans plus attendre : 46ODQNXT. Il faudra l'inscrire dans la case dédiée avant de finaliser votre achat. Vous avez plusieurs jours pour en profiter car il est valable jusqu'à 30/09. Prenez garde néanmoins à ce que ces écouteurs Aukey ne vous passent pas sous le nez avant cette date, car, comme à chaque opération commerciale, le nombre d'exemplaires en stock est limité.Comme à son habitude, le géant américain Amazon vous laisse le choix entre une livraison gratuite en point retrait pour les résidents de la France métropolitaine, et une livraison payante mais plus rapide. Celle-ci vous permettra de recevoir vos articles dès le lendemain de votre commande si vous avez effectué votre achat avant 14h.Les écouteurs Aukey Key Series B60 sont des accessoires sans fil, très pratiques pour la vie de tous les jours et notamment pour le sport. Certifiés IPX6, ils ont en effet été conçus pour être les partenaires particuliers de toutes les séances d'entrainement, même les plus intenses, car ils résistent parfaitement à l'humidité, à la sueur comme à la pluie. Ils sont livrés avec deux paires d'embouts auriculaires comprenant des crochets d'oreilles, pour un confort à toute épreuve.En une charge, les écouteurs bluetooth Aukey peuvent lire de la musique pendant 8 heures sans faiblir. Pour commencer à les utiliser, il suffit de séparer les deux oreillettes magnétiques qui se collent ensemble et de les faire se rejoindre pour les éteindre. Le son diffusé par cette paire d'écouteurs est de bonne qualité, net et d'une agréable richesse.Vous recherchiez un allié pour reprendre le sport ? Vous n'aurez plus d'excuse pour chausser vos baskets, les écouteurs bluetooth Aukey semblent bien remplir tous les critères essentiels pour assurer cette fonction.