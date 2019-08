🔥 Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go en précommande exclusive chez Amazon

Pré-commandez dès maintenant le nouveau Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go

Des caractéristiques impressionnantes

Leest le smartphone haut de gamme de la marque chinoise. Il est en ce moment à 449,90 euros sur, mais si son prix est amené à baisser, le leader de la vente en ligne s'engage à vous faire payer le smartphone au meilleur prix. Vous pouvez ainsi le pré-commander sans risquer de rater une meilleure affaire sur Amazon.Sur cette commande, vous bénéficiez de la livraison gratuite en point retrait si vous résidez en France métropolitaine. Si c'est une surprise que vous voulez faire à un de vos proches, vous pouvez même demander un emballage cadeau pour le Xiaomi Mi 9T Pro.Le Mi 9T Pro de Xiaomi a tout d'un grand smartphone. Il embarque un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 855 qui booste sa vitesse. Avec ses 128 Go de mémoire qui viennent s'ajouter aux 6 Go de RAM, l'appareil est en plus doté d'une excellente mémoire et d'une très bonne réactivité. Ajoutez à cela un système de refroidissement particulièrement efficace et vous obtenez un excellent appareil pour les mordus de gaming.Son magnifique écran bénéficie de la technologie Amoled en Full HD et fait 6.39 pouces pour quelques 2340 x 1080 pixels. Grâce à la technologie du capteur d'empreinte intégrée sous l'écran, profitez d'une sécurité renforcée et déverrouillez votre téléphone en un seul geste. Avec ses 4000 mAh, la batterie du Mi 9T Pro vous permet une longue durée d'utilisation de votre smartphone. Côté qualité photo, le Xiaomi propose un triple caméra de 48 mégapixels qui bénéficie de l'intelligence artificielle. Pour vos selfies, la capteur panoramique avant atteint les 20 mégapixels.Le nombre d'exemplaires en stock est déjà très limité, ne tardez donc pas à sauter sur l'occasion si vous souhaitez acheter le Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go.