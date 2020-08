Soldes Amazon : le kit d'enceintes Logitech Z533 avec caisson de basse à 60€ !

Idéal pour améliorer le son d'un PC de bureau, d'un téléviseur, d'un smartphone ou encore d'une tablette, le kit d'enceintes de la marque Logitech embarque une puissance de crête de 120 watts.

Ce système de haut-parleurs offre un son puissant avec des basses améliorées. Le son de la musique, des films et des jeux passe au niveau supérieur avec des graves riches et dynamiques avec le caisson de basse situé à l'avant et grâce aux transducteurs à gamme complète de 5,7 cm.

Les différentes connexions d'entrée (3,5 mm et RCA) permettent d'écouter du contenu sur presque n'importe quel dispositif doté d'une sortie audio.