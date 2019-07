🔥 Amazon Prime Day : Jabra Elite 65t Écouteurs Bluetooth à 129,99€ au lieu de 179,99€

Jabra Elite 65t en promo

Promotion Prime Day... avec Alexa

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesNous le répétons à chaque fois mais cet événement organisé par le géantest sur le point de s'achever. En effet, à minuit, toutes les promotions se seront évaporées donc il n'y a plus une minute à perdre. Les abonnés Amazon Prime sont les seuls à pouvoir profiter de ces remises ( 30 jours d'essai offerts puis 49€ par an). Vous pouvez bien évidemment payer en quatre fois, soit 32,49€ par échéance. Notez qu'après cet achat, 60 jours d'abonnement gratuits sur Audible seront mis à votre disposition.Évoquons à présent plusieurs caractéristiques de ces. Au total, quatre microphones sont équipés afin d'offrir un son exceptionnel lors de vos appels. Bien entendu, ce modèle est absolument parfait pour écouter vos morceaux favoris. Pour cela, vous devrez connecter les écouteurs à vos appareils via la technologie Bluetooth. La connectivité est totalement stable donc vous ne risquez pas d'être victime d'une coupure durant une longue session d'écoute. Bref, cette paire d'écouteurs assure dans tous les domaines.Lessont compatibles avec Alexa. L'assistant d'Amazon peut donc être utilisé pour donner des directives via des commandes vocales. Un moyen bien pratique d'obtenir une multitude d'informations en toute simplicité. Précisons aussi que l'autonomie de ce modèle est de 5 heures et qu'il pourra même tenir pendant une quinzaine d'heures grâce à son étui de recharge portable compris dans ce pack. De plus, il s'agit aussi d'un exemplaire robuste qui ne vous lâchera pas en cours de route. Dans tous les cas, la garantie vous protégera pendant deux ans.Vous savez tout sur ces. Vous n'avez plus qu'à vous décider avant ce soir minuit pour réaliser cet achat. En attendant, vous pouvez aussi vous rendre dans notre section réservée aux bons plans afin de découvrir les promotions de cet