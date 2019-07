🔥 Amazon Prime Day : Oculus Go 32Go à 149€ au lieu de 219,99€

Promo spéciale Prime Day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesTout d'abord, il est important de rappeler que vous n'avez plus que quelques heures pour profiter de l'qui s'achèvera ce soir. Les offres de cette célébration, dont celle présentée dans cet article, sont uniquement valables pour les abonnés Amazon Prime. Vous pouvez activer vos 30 jours offerts si cela n'a pas déjà été fait ou bien souscrire à un abonnement à 49€ par an. Ainsi, tous les produits vous seront livrés en 1 jour ouvré et d'autres avantages (comme l'accès à Prime Video) seront accessibles. Pour ce qui est de ce casque, vous pouvez payer en quatre fois, soit 37,25€ par échéance.La particularité de l'vient du fait qu'il n'a pas besoin d'un PC ou de câbles pour fonctionner. Absolument tout est inclus directement dans le casque. Avec sa définition 2560 x 1440 pixels, ce modèle 32 Go vous plongera comme jamais dans les différentes productions qui seront mises à votre disposition. Il n'y a qu'un seul écran LCD de 5,5 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 72 Hz et un champ de vision de 110°. Bref, des performances très correctes pour un casque autonome. L'image est très nette et vous n'aurez aucune difficulté à lire les textes qui se présenteront à vous.Autre domaine important, le confort est lui aussi de la partie grâce aux tissus respirant de ce modèle et ses sangles souples pourront s'adapter à toutes les têtes. Pour ce qui est du son, les pilotes audio spatiaux sont directement intégrés, ce qui renforce l'impression d'immersion. Une manette est fournie afin ne naviguer plus facilement entre vos programmes favoris. Vous aurez tout de même besoin de piles AA qui ne sont pas incluses dans ce pack. Un câble USB 2.0 vous permettra de recharger le casque.Pour conclure, nous pouvons affirmer que cetest un moyen idéal de découvrir la réalité virtuelle sans se ruiner. Une multitude d'applications sont téléchargeables et de nombreux jeux ont déjà marqué les joueurs commeou encore. Bref, vous aurez largement de quoi vous occuper puisque des applications comme Facebook, Netflix et Discovery VR sont aussi de la partie. Nous vous conseillons vraiment cet achat, surtout à un prix aussi bas !C'est la dernière ligne droit pour l'. N'hésitez pas à vous rendre dans notre section dédiée pour ne louper aucune promotion.