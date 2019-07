🔥 Amazon Prime Day : Casque Gaming SteelSeries Arctis 7 à 109€ au lieu de 156€

Une promo Amazon Prime Day

Le casque Gaming SteelSeries Arctis 7 en promo

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesVous avez donc jusqu'à ce soir pour profiter d'une promotion sur l'achat dusur Amazon France. Vendu initialement à 156 euros, le casque voit son prix baisser à 109 euros ; soit une jolie remise de plus de 45 euros. Si vous n'êtes pas membre Prime, sachez que vous pouvez bénéficier d'un mois gratuit et sans engagement au programme du site e-commerce.Amazon vous donne aussi la possibilité de payer le casque en 4 mensualités de 27,47 euros chacune et sans frais.Idéal pour le jeu et compatible pour PC et PlayStation 4, le casque Gaming SteelSeries Arctis 7 offre un son Surround DTS Headphone:X v2.0 sans fil 2,4 Ghz d'une stabilité absolue et sans perte, avec une latence ultra-faible et aucune interférence. L'impédance du microphone est de 2200 Ohm. Les écouteurs et le microphone ont respectivement une sensibilité de 98 db et de 38 db.Le casque est équipé d'une batterie Li-ion rechargeable avec une durée de plus de 24 heures pour jouer toute la journée.Enfin, le SteelSeries Arctis 7 est livré avec un émetteur sans fil, un câble 4 pôles de 3,5 mm et un câble de chargement micro USB.