🔥 Amazon Prime Day : les meilleures promotions sur les Smart TV

Samsung à l'honneur pour le Prime Day

Les Smart TV haut de gamme à prix cassés

S'il y a bien un nom incontournable dans le domaine des, c'est clairement. La marque coréenne est une pionnière de ce marché et le domine encore de nos jours. Il faut dire que ses téléviseurs intelligents ont de quoi séduire.Pour preuve, nous commençons cette sélection thématique avec deux télévisions connectées à prix cassés : les QE49Q67R et QE49Q60R. Derrière ces nominations peu engageantes se cachent des écrans de grande qualité.Jugez plutôt : dalle QLED, définition 4K UHD, taille de 49"... Ces Smart TV ont de quoi séduire même le public le plus exigeant. Même les gamers y trouveront leur bonheur puisque ces superbes téléviseurs sont compatibles FreeSync. Et avec les technologies Quantum Dots et Quantum HDR, jamais les couleurs n'auront été aussi belles. Adopter l'un de ces écrans, c'est rentrer dans une autre dimension multimédia. Vos yeux vous remercieront !Mais voyons plutôt les promotions pratiquées pour le Prime Day. Lapasse à 799€ au lieu de 890€. Quant au modèle, légèrement plus évolué, il est affiché à 819€ au lieu de 1045€. Ces prix ne sont valables que jusqu'à minuit, ne tardez donc pas à saisir ces belles promotions.Si les Smart TV de Samsung sont attractives en milieu de gamme, il serait dommage de passer à côté du modèle. Ce téléviseur de 55" est un vrai petit bijou qui ravira vos rétines avec sa définition 4K UHD et sa dalle borderless. Avec un tel écran OLED, vous serez plongé immédiatement dans vos divertissements préférés.En plus d'une débauche d'images en haute qualité, ce téléviseur LG profite aussi des services d'une intelligence artificielle nommée AI Smart. Cet assistant vocal vous recommandera des programmes d'après vos habitudes. Cerise sur le gâteau, cette télévision intelligente est certifiée Dolby HDR afin de vous proposer des sons et images d'une qualité bien supérieure à la concurrence.Pour le Prime Day, Amazon affiche cette télévision haut de gamme à 1899€ au lieu de 2119€. Un investissement certes important mais qui sera rentabilisé dès les premières images affichées devant vos yeux ébahis !On repasse maintenant du côté de Samsung. Comme vous pouvez le constater, le géant coréen est plus que prolifique dans le secteur des Smart TV. Nous allons donc nous attarder sur son téléviseur. Avec une taille relativement impressionnante de 165 cm - soit 65" - il sera idéal pour toute la famille. Ultra haut de gamme oblige, cette Smart TV adopte une définition 4K UHD.Mais c'est une fois de plus du côté de la technologie employée qu'on retrouve tout le savoir-faire de Samsung. La dalle profite en effet de la puissance d'un processeur Quantum Processeur 4K qui sélectionne automatiquement les meilleurs réglages de son et d'image en fonction de la pièce et du média en cours de lecture. L'essayer, c'est l'adopter !Cette merveille de high-tech passe temporairement à 2766€ au lieu de 3199€ pour l'événement Amazon Prime Day. Ce n'est pas tous les jours que vous verrez une telle baisse de prix, alors profitez-en vite, les stocks sont limités !On termine maintenant cette sélection avec une Smart TV qui nous vient de chez... Samsung. Une fois de plus, difficile de passer à côté des productions de la marque asiatique. Notre dernière Smart TV de la sélection est un vrai titan qui fait pas moins de 75", soit 190 cm de diagonale.Sa dalle QLED avec une superbe définition 4K UHD boostée à l'intelligence artificielle IA Upscaling et aux technologies Quantum Dots et Quantum HDR est un vrai régal pour les yeux. Images et sons vous saisirons par leur qualité, faisant de chaque divertissement un pur plaisir.En réduction à 2859€ pour le Prime Day, ce téléviseur situé dans le haut du panier saura vous accompagner durant des années de plaisir audiovisuel !Quel que soit votre budget, vous devriez maintenant avoir de quoi profiter des meilleures Smart TV du moment. Mais faites vite, le Prime Day est bientôt terminé.