🔥 Amazon Prime Day : Acer Chromebook 13, 9" Full HD à 244€ au lieu de 349€

Portable et abordable pour ce Prime Day

Un ordinateur vraiment compact

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesTout d'abord, il est important de rappeler que cette offre est uniquement accessible pour abonnés. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez activer vos 30 jours gratuits dès maintenant ou bien payer 49€ pour un abonnement à l'année. Une multitude d'avantages vous tendront alors les bras, dont la livraison gratuite à votre domicile. Notez que vous pouvez aussi choisir de payer cet article en quatre fois, soit 61€ par échéance. Pour en finir avec les modalités, précisons aussi que la garantie fabricant est valable pour une durée de deux ans. Maintenant, passons aux caractéristiques techniques de cet ordinateur portable.Ainsi, cede la marque Acer possède un écran LCD de 14 pouces (soit environ 35,5 centimètres) avec une définition full HD. Pour ce qui est des composants à l'intérieur de l'ordinateur, vous trouverez un processeur Intel Celeron N3160 accompagné d'une carte graphique Intel HD Graphics 400. Pour le reste, ce Chromebook possède 4 Go de RAM, une mémoire interne de 32 Go via un SSD et un système d'exploitation Chrome OS. Attention car aucune version de Windows n'est comprise dans ce modèle.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesEnfin, pour en terminer avec les spécificités techniques principales de cet appareil, notez qu'il possède une batterie 3920 mAh et du côté des connectiques, un port HDMI et deux USB 3.0 répondent à l'appel. Il s'agit donc d'un ordinateur portable correct même s'il ne s'agit pas d'une bête de course en terme de performances. Il sera donc idéal pour la bureautique, regarder des vidéos et bien entendu naviguer sur internet. Son vrai point fort, c'est son prix extrêmement abordable, surtout si vous avez un budget assez serré. N'oublions pas non plus de souligner son aspect très compact et son poids léger de 1,55 kg. Il est donc facilement transportable.Attention car vous avez peu de temps pour vous emparer de. En effet, l's'achèvera ce mardi 16 juillet alors il n'y a plus une minute à perdre. Repassez sur Clubic pour découvrir les ultimes bons plans de ce grand événement.