🔥 Amazon Prime Day : Huawei P20 Lite Smartphone Noir à 188,99€ au lieu de 329€

Huawei et Prime Day sauvent encore votre budget

Du milieu de gamme qui fait le job

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesIl n'y a pas à dire, Huawei sait comment parler à ses clients. Même s'ils sont bien souvent à petit prix, les smartphones de la marque chinoise ne lésinent pas sur les performances et la qualité. En effet, la firme asiatique a bien compris que tout le monde ne peut pas se permettre de claquer plusieurs centaines d'euros dans un mobile haut de gamme. Ainsi, Huawei se place comme une alternative crédible qui n'a pas à rougir face à la concurrence impitoyable du marché des smartphones. C'est dans cette optique que lea vu le jour l'année dernière.Pour cette promotion à l'occasion de l'événement, Amazon propose la livraison gratuite pour cet article en France métropolitaine. Notez aussi que les abonnés(30 jours offerts puis 49€ par an) peuvent payer en quatre fois. Il est très important de préciser qu'il s'agit d'une vente flash qui disparaîtra rapidement du site. Si vous hésitez encore à passer à la caisse, nous allons sans plus attendre détailler les capacités du, afin de voir s'il correspond ou non à vos attentes.Lepossède donc un écran FullView d'une taille de 5.84 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Pour ce qui est des composants de cet exemplaire, nous retrouvons un processeur Kirin 659 accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Ainsi, les performances sont clairement à la hauteur et le smartphone n'aura aucun mal à jongler entre les applications. Les jeux sur Google Play pourront aussi tourner tranquillement mais évitez tout de même les productions trop gourmandes qui risquent de provoquer des ralentissements.Enfin, terminons en évoquant la partie photo puisque lepossède un double capteur 16 mégapixels + 2 mégapixels à son dos et un autre de 16 mégapixels également en frontal pour vos selfies. Une fois encore, le mobile tient la route dans ce domaine. Pour ce qui est de l'autonomie, la batterie 3000 mAh peut tenir pendant deux journées entières si vous utilisez le smartphone de manière classique (c'est-à-dire sans trop forcer sur le jeu ou la lecture de vidéos).Leest un modèle réservé à celles et ceux qui ne peuvent pas se permettre de trop dépenser. Cependant, le smartphone n'est pas à la traîne puisqu'il assure une expérience d'utilisation très correcte avec son autonomie importante, son écran de qualité et sa construction robuste.