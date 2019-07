🔥 Amazon Prime Day : Smartphone Motorola G7 Noir Céramique à 149,99€ au lieu de 249,99€

Motorola G7 en promo Prime Day

Les caractéristiques principales du Motorola G7

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est donc sur le site d'Amazon France qu'il faudra se tourner pour se procurer leà 149,99€ ; soit 100 euros de moins par rapport à son prix initial. L'offre est valable jusqu'à ce mardi 16 juillet 2019 inclus, exclusivement pour les membres Prime. Ces derniers ont la possibilité de payer le téléphone en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 37,49 euros. Et bien évidemment, les frais de port sont offerts pour une livraison du produit à domicile.Amazon propose un mois gratuit et sans engagement pour son programme Prime, c'est idéal pour profiter de toutes les offresAprès avoir évoqué l'offre ci-avant, revenons-en aux caractéristiques principales du. Le smartphone est équipé d'un écran Max Vision Full HD+ de 6,2 pouces (pour un affichage bord-à-bord maximal), de 64 Go d'espace de stockage, de 4 Go de RAM, du système d'exploitation mobile Android 9.0, d'un appareil photo double optique 12 MP + 5 MP, d'un appareil photo avant 8 MP, du processeur Qualcomm Snapdragon octa-core et d'une batterie de 3000 mAh.