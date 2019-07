🔥 Amazon Prime Day : Huawei MateBook 13" (Intel Core i7, RAM 8Go, SSD 512Go) à 899,99€ au lieu de 1299€

Le Huawei MateBook 13" qui vous suivra partout

Promotion spéciale Prime Day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesLede la marque chinoise est un petit modèle arborant toutes les caractéristiques d'un grand. Il embarque un processeur Intel Core i7 de 8ème génération, pour des performances impressionnantes. Sa RAM e de 8 Go couplée à un SSD de 512 Go pour booster encore les capacités et la réactivité de l'appareil.Le système d'exploitation est sous Windows 10 Home. La batterie de 41.7Wh est à charge rapide tandis que la technologie Huawei Share OneHop permet un partage de vos photos et vidéos par NFC entre vos différents appareils.Ses 13 pouces et son petit 1,3 kg en font un ordinateur ultra portable compact et léger que vous pourrez apporter facilement partout. L'écran FullView est un tactile 10 points qui offre une résolution maximale de 2160 x 1440 mégapixels. Ledispose d'un mode Eye Comfort qui atténue la fatigue et les maux de tête parfois générés par la lumière artificielle des écrans.Pour profiter de ce petit prix sur Amazon, ne tardez pas à vous inscrire à l'offre Prime que le commerçant américain propose en ce moment. Vous pourrez bénéficier d' un mois offert sans engagement qui vous donnera, en plus des réductions, un accès à la livraison accélérée en illimité. Vous pourrez également découvrir les multiples contenus de divertissement réservés aux membres privilégiés.Huawei se développe de plus en plus, si vous aimez cette marque, ne tardez pas à profiter de cette offre exceptionnelle Prime Day qui ne dure que jusqu'à demain.